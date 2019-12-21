В Сумах представили нового прокурора области

В Сумах 21 декабря представили нового прокурора области, им стал Григорий Кондратенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Кондратенко был назначен на эту должность 20 декабря. Его представлял его заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Григорий Кондратенко родился в 1977 году в Полтавской области. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.

Работал помощником прокурора Чутовского района Полтавской области. В течение одиннадцати лет занимал различные должности в прокуратуре Полтавской области. В 2012-2014 годах работал на руководящих должностях в прокуратуре Сумской области. С 2014 года почти два года возглавлял прокуратуру Кременчуга. С 2016 года работал в Генеральной прокуратуре Украины, занимал должности от старшего следователя по особо важным делам до начальника отдела и заместителя начальника управления.

Напомним, 20 декабря новым прокурором Винницкой области назначен Константин Меримерин.