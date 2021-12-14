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В Сумах к 2024 году построят объездную

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Сумы, Вторник 14 декабря 2021 13:35
В Сумах к 2024 году построят объездную Фото: в Сумах к 2024 году построят объездную
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие два года в Сумах будет создана новая объездная дорога вокруг города по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Для нее уже готовят техническое обоснование,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

«Ключевой объект 2022-2024 годов - это строительство объездной дороги вокруг города Сумы. Думаю, за 2022-2024 год мы сможем выполнить этот объект», – заявил руководитель Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк.

По программе "Большая стройка" в области за текущий год восстановили 222,7 км автомобильных дорог государственного значения.

"В 2021 году планировалось восстановить 143,3 км дорог государственного значения и было выделено финансирование в размере 2,7 млрд гривен. Из них 610 млн грн - реконструкция и капитальный ремонт, остальные – текущий средний ремонт. По состоянию на сегодняшний день уже выполнено работ на 3,6 млрд и отремонтировано 222,7 км дорог", - рассказали в Сумской ОГА.

В частности, отремонтировали участки на трассах:

Н-07 "Киев - Сумы - Юноковка"
Н-12 "Сумы - Полтава"
Р-61 "Батурин - Конотоп - Суммы"
Р-60 "Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин".

Завершили работы на дороге Р-65 "КПП "Николаевка" - Семеновка - Новгород-Северский - Глухов - КПП "Екатериновка".

Кроме того, капитально отремонтировали мостовой переход на дороге Р-65 "КПП "Николаевка" - Семеновка - Новгород-Северский - Глухов - КПП "Екатериновка" вблизи села Заруцкое и продолжают капитальный ремонт мостового перехода на автодороге Т-19-06 "КПП "Рыжов - Белополье - Николаевка - Лебедин - Лантратовка".

В планах на следующий год завершить в пределах Сумской области капитальный ремонт трассы Н-12 "Сумы - Полтава", реконструкцию участка Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка" (Штеповский перевал) и капитально отремонтировать дорогу Н-07 от с. Правдюки до пгт. Недригайлов.

Также в 2022 году по программе "Большая стройка" завершат восстановление региональных дорог "Батурин - Конотоп - Сумы", Р-60 "Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявлял, что по инициированной им программе "Большая стройка" в течение 2021 года в Украине отремонтируют 6,5 тысяч км автомобильных дорог государственного и местного значения.

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