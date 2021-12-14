У Сумах до 2024 року збудують об’їзну

Протягом найближчих двох років у Сумах буде створена нова об’їзна дорога навколо міста за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Для неї вже виготовляють технічне обґрунтування

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумській ОДА.

"Ключовий об’єкт 2022-2024 років - це будівництво об’їзної дороги навколо міста Суми. Думаю, за 2022-2024 рік ми зможемо виконати цей об’єкт", - заявив керівник Служби автомобільних доріг у Сумській області Іван Романюк.

За програмою "Велике будівництво" в області упродовж цього року відновили 222,7 км автомобільних доріг державного значення.

"У 2021 році планувалося відновити 143,3 км доріг державного значення і було виділено фінансування у розмірі 2,7 млрд грн. З них 610 млн грн - реконструкція та капітальний ремонт, решта - поточний середній ремонт. Станом на сьогодні вже виконано робіт на 3,6 млрд і відремонтовано 222,7 км доріг", - розповіли в Сумській ОДА.

Зокрема, відремонтували ділянки на трасах:

Н-07 "Київ – Суми – Юнаківка"

Н-12 "Суми - Полтава"

Р-61 "Батурин - Конотоп - Суми"

Р-60 "Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин".

Завершили роботи на дорозі Р-65 "КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка".

Крім того, капітально відремонтували мостовий перехід на дорозі Р-65 "КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка" поблизу села Заруцьке, та продовжують капітальний ремонт мостового переходу на автодорозі Т-19-06 "КПП "Рижівка" - Білопілля - Миколаївка - Лебедин - Лантратівка".

У планах на наступний рік - завершити в межах Сумської області капітальний ремонт траси Н-12 Суми - Полтава, реконструкцію ділянки Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка" (Штепівський перевал) та капітально відремонтувати дорогу Н-07 від с. Правдюки до смт. Недригайлів.

Також у 2022 році за програмою "Велике будівництво" завершать відновлення регіональних доріг "Батурин - Конотоп - Суми", Р-60 "Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин".