Сума сертифікатів, які почнуть обмінювати на нове житло перевищила 1 млрд гривень

"Етап програми компенсацій "єВідновлення" за знищене житло розпочався 3 місяці назад - 1 серпня, і за цей час українці подали 5,5 тис заяв на це. Відпрацьована вже 1 тис заяв, причому найвищий відсоток відпрацювання у Києві - 71% заяв, а найнижчий у Херсонській області - 4% заяв. Подано найбільше заяв у Харківській області - 2353 і у Київській - 1552 заяв”, - зауважила Шуляк.

Вона додала, що середня сума одного житлового сертифікату станом на початок листопада складає 2 млн гривень. Власники знищеного житла можуть їх використати не лише на придбання житла на первинному чи вторинному ринку, а і інвестувати кошти в обʼєкт на етапі будівництва.

“В інвесторів у новозбудоване житло також буде можливість отримати компенсації. Якщо у будинку зведений каркас, то для інвестора законом передбачена можливість отримати компенсацію. Однак, сам порядок виплати такої компенсації ще не затверджений Кабміном” - додала Олена Шуляк.

Щоб скористатися сертифікатом, потрібно:

вибрати житло, яке отримувач компенсації має намір придбати з використанням сертифіката;

подати до АТ "Укрпошта" відповідне звернення про фінансування придбання житла у розмірі, визначеному в сертифікаті, за вибором: через нотаріуса, ЦНАП, органи соціального захисту населення або через "Дію";

дочекатися підтвердження можливості фінансування придбання житла з використанням сертифіката;

укласти угоду купівлі в нотаріуса, зазначивши сертифікат як спосіб оплати і заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна.

Шуляк також зазначила, що у випадку, якщо власник сертифікату обере квартиру, яка буде коштувати більше, ніж сума сертифікату, він для купівлі нерухомості зможе додати власні кошти. Скористатися сертифікатом потрібно протягом 5 років з моменту отримання, причому житло, яке людина отримає за сертифікатом, протягом наступних 5 років не можна продавати.

"Ми за те, щоб люди поверталися до України, купували тут житло, розвивали нашу економіку. Саме такий механізм, вважаємо, цьому сприятиме", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, з 1 січня активно почнуть отримувати компенсації ті люди, які на ремонт житла, що постраждало від російського вторгнення, витратили власні кошти.

Наступними етапами "єВідновлення", які відповідними постановами запровадить уряд, буде компенсація за житло, зруйноване на тимчасово окупованих територіях та компенсація за пошкоджене житло на суму, що перевищує 200 тис. грн.