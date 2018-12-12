День Cухопутных войск Украины: история праздника и поздравления для украинских воинов

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Интересные факты о Сухопутных войсках Украины и пожелания военным

День Сухопутных войск 12 декабря празднуют украинские военнослужащие самого значимого и многочисленного подразделения национальных Вооруженных сил. Сухопутные войска представляют главную боевую мощь страны и выполняют задачи обеспечения государственной безопасности, усиления охраны границ, ликвидации и противодействия внешним угрозам.

Слова поздравлений с Днем Сухопутных войск Украины для отважных военных, а также факты из истории праздника собрал Styler.

День Cухопутных войск: дата и история праздника

Современная украинская армия была создана в 1991 году, а через 5 лет в составе Вооруженных сил были сформированы Сухопутные войска Украины, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленным подразделением национальной армии.

Фото: Cухопутные войска Украины (flickr.com/photos/ministryofdefenceua)

Профессиональный праздник военных Сухопутных войск был установлен Указом президента Леонида Кучмы в 1997 году. С тех пор День Сухопутых войск ежегодно отмечается 12 декабря.

В организационной структуре Сухопутных войск (СВ): механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, высокомобильные десантные войска и войска спецназначения.

Командование сухопутными войсками распределено по пяти регионам: "Запад", "Восток", "Юг", "Север", "Крым". Несмотря на то, что у каждого подразделения СВ есть свой профессиональный праздник, Главнокомандующий ВСУ инициировал установление единого праздника для укрепления военного братства.

Сухопутные войска Украины выполняют функции обеспечение мира и национальной безопасности, противодействия и защиты от внешних угроз, также военнослужащие СВ участвуют в территориальной обороне государства, ведут разведку, выполняют задачи по в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Военнослужащие СВ также принимают участие в международных миротворческих операциях в составе миссии ООН.

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

День Сухопутных войск Украины 2018: лучшие поздравления

Пожелания виновникам праздника в День Сухопутных войск в стихах:

Сухопутные войска! Ваша служба не легка!

Блеск в глазах, огонь победы, трусам места нету здесь!

Знаем, можно спать спокойно, коль войска такие есть!

Мы желаем чтобы в службе миновала вас беда,

Чтобы вам удача в жизни помогала бы всегда,

Чтоб мечту свою из детства вы осуществить смогли,

Чтобы Землю от ненастий ваши силы сберегли!

***

Вы самый важный для армии вид

Военных профессий и действий.

И, может быть, это вас удивит —

На суше служить интересней.

Здесь есть пехота, танки, снаряды,

Здесь артиллерия залпы дает,

Разведчиков смелых большие отряды,

И на саперов работа ждет.

На Вас мы надеемся в нашей защите,

И Богу мы молимся тоже за Вас.

Вы будьте здоровы и верно служите,

И мир нам дарите всегда и сейчас.

***

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

Вы за Родину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

Фото: День Сухопутных войск Украины 2018 - 12 декабря (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Связисты и танкисты,

Десант, артиллеристы,

Разведчиков отряды,

Ракетные войска!

В строю не за награды,

Служить Отчизне рады!

Чтобы жила Отчизна,

И чтоб была крепка!

***

Нет на сердце зла и жажды крови,

Лишь хотите мира на земле!

Мы в День Сухопутных войск сегодня

Скажем, братцы, смело: "Нет войне!"

Вы всегда на страже, наготове,

Одолеть сумеете врага,

Будьте же согреты вы любовью

Близких, что вас дома ждут всегда!

Напомним, в сети появилось видео об украинских женщинах на войне, которое растрогало украинцев.

Также ранее мы рассказывали о священнике-волонтере УПЦ КП, который помогает украинским бойцам.

Видео: РБК-Украина