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День Cухопутных войск Украины: история праздника и поздравления для украинских воинов

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 08:00
День Cухопутных войск Украины: история праздника и поздравления для украинских воинов
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Интересные факты о Сухопутных войсках Украины и пожелания военным

День Сухопутных войск 12 декабря празднуют украинские военнослужащие самого значимого и многочисленного подразделения национальных Вооруженных сил. Сухопутные войска представляют главную боевую мощь страны и выполняют задачи обеспечения государственной безопасности, усиления охраны границ, ликвидации и противодействия внешним угрозам.

Слова поздравлений с Днем Сухопутных войск Украины для отважных военных, а также факты из истории праздника собрал Styler.

День Cухопутных войск: дата и история праздника

Современная украинская  армия была создана в 1991 году, а через 5 лет в составе Вооруженных сил были сформированы Сухопутные войска Украины, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленным подразделением национальной армии.

Cухопутные войска УкраиныФото: Cухопутные войска Украины (flickr.com/photos/ministryofdefenceua)

Профессиональный праздник военных Сухопутных войск был установлен Указом президента Леонида Кучмы в 1997 году. С тех пор День Сухопутых войск ежегодно отмечается 12 декабря.

В организационной структуре Сухопутных войск (СВ): механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, высокомобильные десантные войска и войска спецназначения.

Командование сухопутными войсками распределено по пяти регионам: "Запад", "Восток", "Юг", "Север", "Крым". Несмотря на то, что у каждого подразделения СВ есть свой профессиональный праздник, Главнокомандующий ВСУ инициировал установление единого праздника для укрепления военного братства. 

Сухопутные войска Украины выполняют функции обеспечение мира и национальной безопасности, противодействия и защиты от внешних угроз, также военнослужащие СВ участвуют в территориальной обороне государства, ведут разведку, выполняют задачи по в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Военнослужащие СВ также принимают участие в международных миротворческих операциях  в составе миссии ООН.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

День Сухопутных войск Украины 2018: лучшие поздравления

Пожелания виновникам праздника в День Сухопутных войск  в стихах:

Сухопутные войска! Ваша служба не легка! 
Блеск в глазах, огонь победы, трусам места нету здесь! 
Знаем, можно спать спокойно, коль войска такие есть! 
Мы желаем чтобы в службе миновала вас беда, 
Чтобы вам удача в жизни помогала бы всегда, 
Чтоб мечту свою из детства вы осуществить смогли, 
Чтобы Землю от ненастий ваши силы сберегли!

***

Вы самый важный для армии вид
Военных профессий и действий.
И, может быть, это вас удивит —
На суше служить интересней.
Здесь есть пехота, танки, снаряды,
Здесь артиллерия залпы дает,
Разведчиков смелых большие отряды,
И на саперов работа ждет.
На Вас мы надеемся в нашей защите,
И Богу мы молимся тоже за Вас.
Вы будьте здоровы и верно служите,
И мир нам дарите всегда и сейчас.

***

Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
Вы за Родину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!

День сухопутных войск 2018 - 12 декабряФото: День Сухопутных войск  Украины 2018 - 12 декабря (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Связисты и танкисты,
Десант, артиллеристы,
Разведчиков отряды,
Ракетные войска!
В строю не за награды,
Служить Отчизне рады!
Чтобы жила Отчизна,
И чтоб была крепка!

***

Нет на сердце зла и жажды крови, 
Лишь хотите мира на земле! 
Мы в День Сухопутных войск сегодня 
Скажем, братцы, смело: "Нет войне!" 
Вы всегда на страже, наготове, 
Одолеть сумеете врага, 
Будьте же согреты вы любовью 
Близких, что вас дома ждут всегда!

Напомним, в сети появилось видео об украинских женщинах на войне, которое растрогало украинцев.

Также ранее мы рассказывали о священнике-волонтере УПЦ КП, который помогает украинским бойцам.

Видео: РБК-Украина

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