День Вооруженных сил Украины: 7 интересных фактов об армии

История современной украинской армии в интересных фактах и цифрах
6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил 2018. В профессиональный праздник украинских военных Styler собрал самые интересные факты о становлении национальной армии.
Первые попытки создания военных формирований для защиты украинского народа были сделаны еще в начале прошлого века.
В годы Первой мировой войны действовали легионы Украинских сечевых стрельцов, которые включали активистов нескольких организаций Галичины (Сокіл, Січ, Пласт). В 1917 году была создана армия Украинской Народной Республики. Также после падения Российской Империи на украинских землях действовали военные огранизации Вольного казачества, УПА Н.Махно, Украинская Галицкая армия и Красное казачество, которое после создания СССР вошло в ряды Красной армии.
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
После развала Советского Союза украинская армия была одной из сильнейших в Европе, обладала мощным ядерным потенциалом (3 место в мире) и другими современными на тот момент видами вооружения. Численность военного состава составляла 980 тыс. человек.
Дата праздника Вооруженных сил Украины связана с важным событием, произошедшим уже после провозглашения независимости - 6 декабря 1991 года. Именно в этот день Верховная рада приняла закони "Об обороне Украины" и "О Вооруженных силах Украины", а также в зале парламента был зачитан текст Военной присяги.
Ядерное разоружение в Украине длилось с 1991-го по 1996 год. Это событие стало знаковым в истории человечества, поскольку наша страна была первой в мире, которая добровольно отказалась от использования ядерного оружия.
Принцип безъядерности был утвержден Верховной радой в Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. За пять лет разоружения ядерного арсенала все типы ракет и боеголовки были разукомлектованы и вывезены в Россию.
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
В международном рейтинге лучших армий мира от компании "Global Firepower" на 2018 год Вооруженные силы Украины занимают 29-позицию из 136 (между Грецией и Чехией).
Среди 33 европейских армий Украина - в первой десятке (на 8 строчке рейтинга).
Современные Вооруженные силы Украины состоят из трех типов войск: Сухопутные, Воздушные силы, Военно-морские силы. Также к ВСУ относятся внутренние войска, госпогранслужба, оперативно-спасательная служба (ГСЧС).
В 2016 году в Украине появился еще один род войск - Силы специальных операций. В их задачи входит проведение антитеррористических операций, разведки, психологические операции, поиск и эвакуация заложников, пленных и др.
Фото: Эмблема Сил специальных операций (facebook.com/usofcom)
С 2017 года в Украине отказались от советской традиции празднования дня десантника 2 августа. Профессиональный праздник служащих Десантно-штурмовых войск теперь отмечается 21 ноября. Кстати, голубые береты десантника также сменили бордовые со специальной нашивкой.
Фото: Украинские десантники (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)
Службу в Вооруженных силах Украины проходят и представительный слабого пола. Так, на сегодняшний день в рядах ВСУ состоит более 55 тыс. женщин, из них непосредственно на военной службе - более 24 тыс. Наивысшее военное звание - полковник - имеют 70 женщин.
Около 7 тыс. женщин участвовало с 2014 года в Антитеррористической операции на востоке Украины, 116 получили государственные награды, 4 - посмертно.
Кстати, в сети появилось впечатляющее видео учений ВСУ, в котором украинские военные показали, как смогут быстро победить врага.
Также на видео снайперы Нацгвардии Украины продемонстрировали самые сложные моменты в своей работе.
Видео: РБК-Украина