День Вооруженных сил Украины: 7 интересных фактов об армии

Фото: Вооруженные силы Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

История современной украинской армии в интересных фактах и цифрах

6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил 2018. В профессиональный праздник украинских военных Styler собрал самые интересные факты о становлении национальной армии.

Истоки создания Вооруженных сил Украины

Первые попытки создания военных формирований для защиты украинского народа были сделаны еще в начале прошлого века.

В годы Первой мировой войны действовали легионы Украинских сечевых стрельцов, которые включали активистов нескольких организаций Галичины (Сокіл, Січ, Пласт). В 1917 году была создана армия Украинской Народной Республики. Также после падения Российской Империи на украинских землях действовали военные огранизации Вольного казачества, УПА Н.Махно, Украинская Галицкая армия и Красное казачество, которое после создания СССР вошло в ряды Красной армии.

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

После развала Советского Союза украинская армия была одной из сильнейших в Европе, обладала мощным ядерным потенциалом (3 место в мире) и другими современными на тот момент видами вооружения. Численность военного состава составляла 980 тыс. человек.

Почему День ВСУ отмечают 6 декабря

Дата праздника Вооруженных сил Украины связана с важным событием, произошедшим уже после провозглашения независимости - 6 декабря 1991 года. Именно в этот день Верховная рада приняла закони "Об обороне Украины" и "О Вооруженных силах Украины", а также в зале парламента был зачитан текст Военной присяги.

Отказ от ядерного оружия

Ядерное разоружение в Украине длилось с 1991-го по 1996 год. Это событие стало знаковым в истории человечества, поскольку наша страна была первой в мире, которая добровольно отказалась от использования ядерного оружия.

Принцип безъядерности был утвержден Верховной радой в Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. За пять лет разоружения ядерного арсенала все типы ракет и боеголовки были разукомлектованы и вывезены в Россию.

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Украинская армия в топ-30 сильнейших вооруженных сил мира

В международном рейтинге лучших армий мира от компании "Global Firepower" на 2018 год Вооруженные силы Украины занимают 29-позицию из 136 (между Грецией и Чехией).

Среди 33 европейских армий Украина - в первой десятке (на 8 строчке рейтинга).

Войска ВСУ

Современные Вооруженные силы Украины состоят из трех типов войск: Сухопутные, Воздушные силы, Военно-морские силы. Также к ВСУ относятся внутренние войска, госпогранслужба, оперативно-спасательная служба (ГСЧС).

В 2016 году в Украине появился еще один род войск - Силы специальных операций. В их задачи входит проведение антитеррористических операций, разведки, психологические операции, поиск и эвакуация заложников, пленных и др.

Фото: Эмблема Сил специальных операций (facebook.com/usofcom)

Новый праздник десантников

С 2017 года в Украине отказались от советской традиции празднования дня десантника 2 августа. Профессиональный праздник служащих Десантно-штурмовых войск теперь отмечается 21 ноября. Кстати, голубые береты десантника также сменили бордовые со специальной нашивкой.

Фото: Украинские десантники (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

Женщины в украинской армии

Службу в Вооруженных силах Украины проходят и представительный слабого пола. Так, на сегодняшний день в рядах ВСУ состоит более 55 тыс. женщин, из них непосредственно на военной службе - более 24 тыс. Наивысшее военное звание - полковник - имеют 70 женщин.

Около 7 тыс. женщин участвовало с 2014 года в Антитеррористической операции на востоке Украины, 116 получили государственные награды, 4 - посмертно.

Кстати, в сети появилось впечатляющее видео учений ВСУ, в котором украинские военные показали, как смогут быстро победить врага.

Также на видео снайперы Нацгвардии Украины продемонстрировали самые сложные моменты в своей работе.

Видео: РБК-Украина