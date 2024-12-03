У Сухопутних військах показали, як за допомогою FPV-дронів відбивають штурми росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Під час однієї з ворожих спроб прорватися аеророзвідка виявила рух противника, відстежила його напрямок і позиції. У результаті точного удару FPV-дроном з термобаричним боєприпасом ворог зазнав серйозних втрат.

У командуванні відзначили ефективну роботу екіпажів FPV-дронів. Зазначається, що вони стали справжньою малою артилерією та авіацією ближньої дії.

"Війська РФ, попри значні втрати в техніці й живій силі, вперто намагаються прорвати позиції. Але українські воїни стоять міцно, не даючи противнику жодного шансу," - сказано у підписі до відео.

Цього разу на відео було показно роботу зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади.

Ситуація на фронті

Раніше РБК-Україна писало, що за добу з 2 на 3 грудня, російська армія втратила на фронті 1780 солдатів, 8 танків і 22 бойові броньовані машини.

Також протягом минулої доби, 2 грудня, на лінії фронту відбулось 201 бойове зіткнення. Половина боїв зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.

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