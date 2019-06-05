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Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины

Новости » Происшествия    05.06.2019 - 20:30
Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины
Фото: Сухогруз Melita

После опроса судно направили по безопасному маршруту

Сухогруз Melita под флагом Российской Федерации из-за штормовой погоды вошел в территориальные воды Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

Сообщается, что после опроса корабль был направлен по безопасному маршруту к пункту назначения.

Так, в результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз Melita (IMO 8230479, MMSI:273395390) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.

Судно обнаружили на траверзе Тендровской косы, его экипаж опросили согласно протоколу, несмотря на формальные основания для задержания судна,  учитывая обстоятельства и согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву. Судно без задержек было направлено по безопасному маршруту в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО планирует отправить в Черное море подводные лодки в рамках расширения своего присутствия в черноморском регионе. 

Добавим, ранее страны НАТО и Украина провели совместные учения в Черном море "Морской щит 19".

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