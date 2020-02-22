Сухо и тепло до +8: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 22 февраля тепла, во всех областях сухо, а температура воздуха "плюсовая". Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе тепло, днем температура воздуха +6+8, а ночью -1+2. На севере страны немного холоднее, днем +3+6, а ночью 0-2. В центральных областях днем +5+7, а ночью -1+1.

Синоптики прогнозируют, что в восточных областях будет +2+4 днем, а ночью -1+1. Также в южных областях будет тепло, днем +5+8, а ночью -1+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +5+7, а ночью -1+1.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой. На страну надвигается активный циклон, который принесет с собой сильный штормовой ветер и небольшое похолодание.

Тем временем, на выходных в Украине ожидается сырая и влажная погода, местами возможен небольшой дождь и мокрый снег, а температура воздуха будет невысокой.