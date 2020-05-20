Похолодание и дожди: погода в Украине на сегодня

Фото: люди с зонтиками (РБК-Украина)

Сегодня на севере, востоке и юге ожидаются дожди

Погода в Украине в среду, 20 мая, будет прохладнее, ожидаются дожди в трех регионах. Температура воздуха будет до +23 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня в северных, восточных и южных областях, за исключением Крыма, ожидаются дожди и ветреная погода. В остальных регионах будет переменная облачность и ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Так, в западных областях днем ожидается от +15 до +22 тепла. Теплее будет в Закарпатской области. Ночью столбики термометров могут опуститься до +8 градусов.

В центральных и северных областях ожидается от +15 до +20 тепла. Ночью будет в пределах +10 градусов.

На юго-востоке Украине столбики термометров покажут от +17 до +23 тепла, а ночью от +10 до +14 градусов.

Фото: погода в Украине на 20 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха составит +14+16, а ночью +9+11.

Фото: погода в Киеве и области на 20 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, вчера в Украине была дождливая погода в большинстве областей, температура воздуха днем колебалась от +18 до +25 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в результате вчерашней непогоды в Киеве ветер повалил около 40 деревьев. Еще 18 деревьев было повреждено. Больше всего пострадал Деснянский район - там упало 10 деревьев.

Автор: Максим Зайченко