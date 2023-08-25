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Сухо та дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 25 серпня 2023 07:00
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Сухо та дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні Фото: спекотна погода буде в Україні 25 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, буде без дощів. При цьому у більшості областей очікується спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні синоптики прогнозують по всій Україні суху погоду, дощів не очікується. При цьому вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +28 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті, а також на півдні очікується спека до +32 градусів.

Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів. На узбережжі морів буде до +22.

Сухо та дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень підніметься до +26 +28 градусів. Вночі похолодає до +14 +16 градусів.

Сухо та дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Температурні рекорди у світі

Цього літа у Європі та США фіксують аномальну спеку, але вчені з різних країн припускають, що може бути ще спекотніше через неконтрольовані зміни клімату.

Аномальна температура спричинила масштабні пожежі у Греції, на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі.

На Гаваях через небачені раніше пожежі загинуло понад сотню людей. Влада припускає, що жертв може бути набагато більше, оскільки наслідки стихії досі ліквідовують.

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