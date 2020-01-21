Сухо и холодно до +2: прогноз погоды на сегодня

Сегодня погода в Украине остается прохладной, днем температура воздуха колеблется от +2 до +4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины, как во всех других частях страны, переменная облачность. Температура воздуха днем составит +2+4. В Ивано-Франковской области до +5.

На севере страны днем +2+4, а ночью -1-3. В восточных областях днем 0+2, а ночью -1-3. В центре и на юге страны без осадков, днем +1+3, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +1+3, а ночью 0-2.

Напомним, неделя началась с малооблачной и прохладной погоды. В центральных, восточных и северных областях температура воздуха днем опустилась до -1 градуса. На западе и юге днем термометры от 0 до +4.

В Киеве сегодня, по данным синоптиков, было прохладно и малооблачно. Днем температурные качели колебались от +1 до -1.