Сухо, хмарно та прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні на всій території нашої країни без опадів, але з мінливою хмарністю. Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +8 +13 градусів, а півдні Одеської області до +16 градусів. Вночі у середньому буде +4 +9 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1 +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні сухо, але хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Вдень у Києві стовпчики термометрів покажуть +10 +12 градусів, а вночі +6 +8 градусів.