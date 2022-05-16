Сухо и до +25: какой погода будет в Украине сегодня

Сегодня, 16 мая на значительной части территории Украины будет преобладать сухая погода. Местами столбики термометра покажут днем до +25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей Украины без осадков. Только в Харьковской, Сумской и Полтавской области возможны дожди. Также локальные дожди могут временами быть в околокарпатских областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и севере - местами более сильный.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +6 +8, днем +16 +20 градусов;

на западе ночью +4 +8 градусов, а днем +19 +25;

в восточных областях ночью +7 +9, днем +17 +20 градусов;

на юге страны ночью +8 +12 градусов, а днем +20 +22;

в центральных областях ночью +6 +8, днем +18 +20 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице сухая погода. Ночью столбики термометра покажут +9 +9 градусов, а днем +18 +20.