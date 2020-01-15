Судья Оберемко избежал наказания за пьяную езду и угрозы инспектору ГАИ

Иллюстративное фото (court.gov.ua)

Оберемко не стали наказывать в связи с истечением срока давности его дела

Подольский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего судью Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко, который угрожал убийством сотруднику ГАИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам суда, в феврале 2015 года в Киеве на улице Ольжича сотрудники ГАИ попытались остановить для проверки автомобиль ВМW Х5, за рулем которого был Оберемко. Однако тот момент действующий судья, который был в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку скрыться.

Когда несколько экипажей ГАИ смогли остановить авто на улице Сырецкой, Оберемко достал пистолет, направил его в сторону правоохранителей и заявил, что застрелит их. Судья также нецензурно выражался, предлагал им взятку и заявил, что не боится наказания за свои действия.

После этого он продемонстрировал удостоверение судьи, отметил, что его не имеют права задерживать, и уехал с места преступления на своем авто. Тем не менее, через 2 месяца против Оберемко было открыто уголовное дело за угрозы правоохранителям, также его лишили водительских прав.

В августе 2016 года за дисциплинарный проступок указом президента Петра Порошенко он был уволен с должности судьи.

В середине декабря 2019 года Подольский суд решил закрыть дело против Оберемко и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (3 года).

Отметим, после инцидента МВД также аннулировало судье Оберемко разрешение на хранение и ношение оружия.