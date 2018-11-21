Судья комитета по этике ФИФА задержан по подозрению в коррупции

Вскоре после ареста его освободили из-под стражи

Судья комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Сундра Раджо был задержан в Малайзии по подозрению в коррупции. Об этом сообщает агентство AP.

По словам юриста, футбольный чиновник был задержан в Малайзии представителями комиссии по борьбе с коррупцией после того, как вернулся с мероприятия ФИФА, которое проходило в Цюрихе вечером предыдущего дня. Позже суд был вынужден выпустить Раджо на свободу, поскольку тот обладает дипломатическим иммунитетом и не попадает под его юрисдикцию.

При этом в антикоррупционном комитете заявили о необходимости задержания чиновника для дальнейшего продвижения расследования. Также отмечается, что сегодня, 21 ноября, Раджо покинул пост руководителя Азиатского международного арбитражного центра (AIAC).

Раджо в 2017 году был назначен одним из двух заместителей председателя судебной палаты комитета по этике ФИФА. Он был рекомендован на данную должность Азиатской футбольной конфедерацией.