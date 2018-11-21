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Суддя комітету з етики ФІФА затриманий за підозрою в корупції

Новини » Спорт    21.11.2018 - 19:39
Суддя комітету з етики ФІФА затриманий за підозрою в корупції

Незабаром після арешту його звільнили з-під варти

Суддя комітету з етики Міжнародної федерації футболу (ФІФА) сундрі Раджо був затриманий в Малайзії за підозрою в корупції. Про це повідомляє агентство AP.

За словами юриста, футбольний чиновник був затриманий в Малайзії представниками комісії по боротьбі з корупцією після того, як повернувся з заходу ФІФА, яке проходило в Цюріху ввечері попереднього дня. Пізніше суд був змушений випустити Раджо на свободу, оскільки той має дипломатичний імунітет і не потрапляє під його юрисдикцію.

При цьому в антикорупційному комітеті заявили про необхідність затримання чиновника для подальшого просування розслідування. Також наголошується, що сьогодні, 21 листопада, Раджо покинув пост керівника Азіатського міжнародного арбітражного центру (AIAC).

Раджо в 2017 році був призначений одним з двох заступників голови судової палати комітету з етики ФІФА. Він був рекомендований на цю посаду Азіатської футбольної конфедерації.

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