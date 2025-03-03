До суду передано справу екс-міністра енергетики Насалика

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства. Справу передано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними джерел РБК-Україна, мова про справу колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

За даними слідства, за вказівкою очільника міністерства його підлеглий, керівник департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабінету міністрів посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

З'ясувалось, що сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн гривень.

Колишній міністр обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує покарання до шести років позбавлення волі.

Що відомо про Насалика

Ігор Насалик - народний депутат III, IV і VIII скликань. Він тричі був міським головою міста Калуш, Івано-Франківської області. З квітня 2016 року обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, у лютому 2023 року ДБР оголосило підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Також ми писали, що Насалику інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов’язання на суму 1,2 млн доларів.