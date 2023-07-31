Судові витрати обійшлися Трампу цього року в 40 млн доларів, - Washington Post

Політична група колишнього президента США Дональда Трампа у першій половині цього року витратила десятки мільйонів доларів на судові витрати для захисту самого політика, а також його радників та інших осіб, які фігурують у справах.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Група Трампа фінансує юридичну роботу, яка викликала питання прокуратури щодо потенційних конфліктів інтересів.

За словами людей, знайомих із цим питанням, на судові витрати команда екс-президента витратила близько 40,2 мільйона доларів, йдеться у статті. Тепер, як очікується, політична група Трампа Save America у понеділок має розкрити дані про цю суму у своєму звіті.

Зазначається, що така сума більша, ніж будь-які інші витрати, які група Трампа мала під час президентської кампанії у 2024 році.

Крім того, згідно з поданими раніше у липні федеральними документами, компанія Трампа зібрала у другому кварталі 2023 року приблизно до 56 мільйонів доларів, оскільки йому загрожує:

федеральне звинувачення у Флориді,

звинувачення штату в Нью-Йорку,

та перспектива додаткових кримінальних звинувачень у Вашингтоні та окрузі Фултон (штат Джорджія).

Як розповіли радники Трампа, витрати на надання адвокатів десяткам людей необхідні та продовжуватимуть "рости як гриби" в міру продовження розслідувань, запланованих судових процесів та появи нових звинувачень.

У команді екс-президента США також завили, що більшу частину грошей збирають за рахунок невеликих пожертв прихильників Трампа по всій країні. У політичній групі додали, що оплачують юридичні рахунки майже всіх, хто бере участь у розслідуваннях, і звертається за допомогою до колишнього президента та його радників.

У матеріалі The Post повідомляється, що збір коштів та створення власної політичної групи - розслідуються, хоча групу не звинувачували у правопорушеннях. Більшість грошей, які вона використовує для оплати юридичних рахунків, було зібрано на неправдивих заявах про те, що вибори 2020 року "були вкрадені".

За словами експерта з фінансування виборчої кампанії Пола Шеймуса, Трамп мав достатньо можливостей витрачати гроші на судові витрати.

"Це неймовірна сума грошей. Зрештою, донори повинні вирішити, чи хочуть вони, щоб їхні гроші були витрачені саме так. Я вважаю, що якщо ви даєте гроші Трампу у 2023 році, вас це влаштовує", - зазначив він.

Справа щодо Трампа про секретні документи

Нагадаємо, 9 червня Дональду Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

Як стало відомо 21 липня, суд над Трампом пройде 20 травня 2024 року - за 6 місяців до президентських виборів, які відбудуться у листопаді.