Судові справи та поставки неякісного пального ЗСУ: експерт про ситуацію в "Укрнафті"

На тлі можливої зміни керівництва в "Укрнафті" почалися "спроби зачистки хвостів". Зокрема, йдеться про судовий позов компанії щодо виконання контрактів минулих років.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише Telegraf з посиланням на заяву на політичного оглядача Михайла Шнайдера.

За словами експерта, ВАТ "Укрнафта" наприкінці листопада 2025 року подала позов до приватного підприємства "Еверест О" щодо виконання договору з охорони та супроводу нафтопродуктів.

Сума цього позову, як зазначає Шнайдер, є показовою. "З огляду на специфіку договору, йдеться про зникнення нафтопродуктів на суму близько 230 млн гривень, що в перерахунку становить приблизно 6,5-7 тисяч тонн пального", - зазначає Шнайдер.

Політолог звертає увагу, що така нестача не могла виникнути одномоментно, а мала накопичуватися місяцями або навіть роками.

"Чомусь Укрнафта подала позов майже через три роки такої "невдалої (?!)" співпраці", - пише Шнайдер, ставлячи під сумнів логіку дій менеджменту компанії.

В ухвалі суду зазначено, що "Укрнафта" пов'язує свої втрати з неналежним виконанням договору контрагентом. Водночас Шнайдер припускає, що один контракт може відображати лише частину ширшої проблеми.

"Окремий позов не обов’язково показує повну картину. Йдеться радше про сигнал, який вказує на потребу глибшого аналізу діяльності компанії за попередні роки", - вважає він.

Експерт також нагадує, що у 2023 році тодішній фінансовий директор "Укрнафти", а нині її керівник Юрій Ткачук публічно повідомляв про відсутність первинних документів щодо відвантаження нафтопродуктів на мільярдні суми на 5,6 млрд грн. На думку Шнайдера, нинішній позов може бути лише незначною частиною тих "втрат", які тривалий час залишалися прихованими.

"Враховуючи суму розпилу лише за цим договором, можна сміливо припускати, що схема працювала на повну потужність упродовж 2023-2025 років і не могла існувати без відома та згоди керівництва Укрнафти", - вважає політолог.

Окремо він звертає увагу на те, що за одним із договорів супровід здійснювався під час постачання пального для потреб Збройних сил України.

Постачання здійснювалися за кошти державного бюджету в межах договору між Міноборони та "Укрнафтою", укладеного 31 травня 2023 року.

У 2023 році Міноборони стягнуло з "Укрнафти" штраф у розмірі близько 3,7 млн грн за постачання неякісного пального. Під час судового розгляду сама "Укрнафта" визнавала, що ПП "Еверест О" було її представником і мало право брати участь у прийманні-передачі нафтопродуктів.

Як зазначено в рішенні апеляційного суду, бензин А-80 не відповідав вимогам ДСТУ за фракційним складом і підлягав поверненню виробнику. Представники "Укрнафти" відмовилися підписувати акт без будь-якого пояснення причин.

Політолог наголошує, що такі дії створювали пряму загрозу для українських військових, адже неякісне пальне може призвести до відмови техніки під час виконання бойових завдань і, як наслідок, до поранень або загибелі особового складу.

Окрему увагу Шнайдер звертає на контекст появи сумнівних схем. Після націоналізації "Укрнафти" в листопаді 2022 року Сергій Корецький був призначений директором, а вже у лютому 2023-го компанія уклала договір з ПП "Еверест О".

"Одночасно із приходом до Укрнафти Корецького в грудні 2022 року з’являється ТОВ "Український паливний стандарт" - сімейний бізнес його родини. Компанію створює рідна сестра дружини Корецького, Олена Моружко", - розповідає експерт.

За словами Шнайдера, компанія без досвіду та матеріальної бази вже в перший рік підписала договори майже на 300 млн грн, а період її стрімкого розвитку збігся з дією схеми з ПП "Еверест О". "Збіг? Можливо, але це питання точно варто дослідити правоохоронним органам", - зазначає він.

На думку експерта, нинішній позов до охоронної фірми може бути спробою формально "закрити питання", адже таке підприємство навряд чи здатне компенсувати сотні мільйонів гривень.

Михайло Шнайдер припускає, що боржника можуть довести до банкрутства, а борг - списати як безнадійний, замість звернення до Нацполіції чи СБУ із заявами про розкрадання в особливо великих розмірах.

Політичний оглядач висловлює сподівання, що на ці факти звернуть увагу НАБУ та інші органи контролю, зокрема з огляду на те, що фінансова звітність "Укрнафти" не оприлюднюється з 2023 року, а перевірки ДАСУ не виявили порушень, попри численні публікації в медіа.