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Под судом над Антоненко произошли стычки: все подробности

Киев, Среда 21 октября 2020 20:02
Под судом над Антоненко произошли стычки: все подробности
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Шевченковской районном суде города Киева сегодня проходило заседание, во время которого фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко продлили арест. После вынесения приговора под судом произошли стычки.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Еще до начала заседания у здания суда собрались активисты, друзья и знакомые подозреваемых, чтобы поддержать их.

После объявления о продлении ареста Антоненко на выезде с территории суда появился автомобиль, который стоял на "аварийке". Правоохранители утверждают, что он блокирует выезд служебного транспорта. По требованию полиции, владелица автомобиля отказывалась его убрать.

В связи с этим правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя" Уголовного кодекса Украины.

После этого под судом началась подтасовка.

Під судом у споаві Шеремета прихильники намагаються завадити вивозу підозрюваних

Суд продовжив тримання під вартою для фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка, Яна Дугарь лишатиметься під домашнім арештом. Стрімимо з-під будівлі суду, де прихильники підозрюваних намагаються не дати їх вивезти

Опубліковано Суспільне Новини Середа, 21 жовтня 2020 р.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд Киева продлил арест Антоненко до 19 декабря.

Кроме того, ранее суд отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

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