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Судно Ever Given покинет Суэцкий канал. Компания согласилась компенсировать убытки

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Египет, Понедельник 05 июля 2021 18:33
Судно Ever Given покинет Суэцкий канал. Компания согласилась компенсировать убытки Фото: Судно Ever Given покинет Суэцкий канал (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже 7 июля, во время торжественной церемонии, представители Суэцкого канала и контейнеровоза подпишут соглашение по урегулированию спора. Несмотря на то, что контейнеровоз был снят с мели еще несколько месяцев назад, впрочем из-за спора между компаниями относительно компенсации - движение судна было заблокировано.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стоит напомнить, что ранее администрация канала требовала от страховой компании UK Club 900 млн долларов, впрочем последние отметили, что цифра является слишком завышенной. Через некоторое время SCA согласились снизить компенсацию до 550 млн долларов.

По словам главы управления Суэцкого канала Осама Раби, в качестве частичной компенсации, канал получит буксир с силой тяги почти 75 тонн. Сейчас окончательные детали договоренности до сих пор неизвестны.

В частности, чиновник сообщил, что несмотря на аварию контейнеровоза, прибыль канала вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как 24 марта огромный контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал.

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