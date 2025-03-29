Суди скасовують штрафи за неявку по повістці: про що йдеться

В більшості випадків суди скасовують штрафи по повістках, які надіслали "Укрпоштою" з помилками або коли військовозобов'язаного проінформували про повістку неналежним чином.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Ухилянтам скасовують штрафи: які рішення ухвалюють суди щодо мобілізаці ї".

Коли суд може скасувати штраф за неявку по повістці

На прохання РБК-Україна Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" дослідив судову практику за певними параметрами за період з травня 2024 року до березня 2025 року по справах, в яких розглядали питання про скасування постанови в справі про адміправопорушення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП України, тобто за порушення законодавства про мобілізацію.

"Виявив такі результати розгляду справ: 2 954 позовів задоволено повністю або частково і ще 835 позовів залишено без задоволення. "Якщо виходити із таких простих розрахунків, то можна орієнтовно визначити, що суди скасовують штрафи приблизно у 78% випадків. Це високий відсоток", – каже він.

За його словами, на практиці суди скасовують штрафи з різних причин, і кожен випадок є індивідуальним.

"В деяких випадках суди скасовували штрафи, бо в повістці неправильно прописано ім'я позивача. В деяких випадках з тих причин, що до позивача застосували редакцію ст. 210-1 КУпАП, якої ще не було в момент вчинення правопорушення", – відзначає Боярчуков.

Також в деяких судових справах скасовували штрафи з причин неналежного направлення повістки позивачу або з підстав неналежного повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Більшість судових рішень про скасування штрафів обґрунтовані тим, що повістку позивачу було надіслано неналежним чином або він не був належним чином повідомлений про розгляд справи щодо адмінправопорушення.

Суди перевіряють трекери "Укрпошти"

Суди, розглядаючи подібні справи, почали перевіряти трекери "Укрпошти" й виявили порушення в надсиланні повісток.

Так, Восьмий апеляційний адміністративний суд встановив, що повістка повернулася до ТЦК 15 жовтня 2024 року, хоча виклик був призначений на 14 жовтня. Це означає, що людина фізично не могла отримати її вчасно, тож суд визнав порушення процедури оповіщення.

Подібний випадок розглядав Третій апеляційний адміністративний суд. Повістку повернули через "відсутність адресата", однак жодних доказів, що чоловік знав про її надходження, не було. До того ж, в день її прибуття поштове відділення не працювало: у суботу воно працювало лише 4 години, у неділю та понеділок було зачинене, а у вівторок повістку повернули назад до ТЦК.

У підсумку в обох справах штрафи скасували. Водночас обидва чоловіки не підлягали мобілізації: один мав відстрочку, а інший — інвалідність ще з 2014 року.

Зверніть увагу. Юристи в коментарі РБК-Україна наголошують: суди скасовують штрафи лише в разі реальних порушень процедури інформування або інших помилок.

У більшості ж випадків санкції накладають законно, тобто за те, що людина не оновила свої дані, проігнорувала повістку або не з’явилася в ТЦК. Таких порушників набагато більше: за різними оцінками, понад 6 мільйонів українців у 2024 році так і не оновили свої облікові дані.