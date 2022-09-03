ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Судьи будут жестче наказывать футболистов за симуляции, - УЕФА

Новина українською →
Суббота 03 сентября 2022 13:43
Судьи будут жестче наказывать футболистов за симуляции, - УЕФА Фото: УЕФА призывает арбитров жестче наказывать агрессивных игроков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

УЕФА призывает арбитров жестче наказывать агрессивных игроков на поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте организации.

Так, судьям перед сезоном-2022/23 дали руководство жестче наказывать футболистов за давление на рефери, споры с арбитром, массовые стычки и симуляции.

"Мы не хотим видеть такие вещи в игре и мы полны решимости защитить имидж футбола. Считаем определенные виды поведения на поле и на скамейках запасных неприемлемыми. Когда игрок пытается наказать другого игрока, это несправедливо в отношении футбола. Это нечестное поведение игроков к своим коллегам - плохой пример неуважительного поведения", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что игроки, которые пытаются обмануть судей с помощью симуляции или чрезмерно реагируют на фолы при легком контакте, должны наказываться. Кроме того, арбитры должны применять жесткие санкции в ситуациях, когда игроки пытаются обмануть судей, чтобы те дали игрокам соперника красные или желтые карточки.

"На встречах высокого уровня есть особые, ключевые моменты, изменяющие ход матча, которые могут произойти в секунду. Для судей крайне важно уметь читать игру и понимать дух матча в таких ситуациях - они должны быть готовы реагировать, принимать решения в любой необходимый способ и, самое главное, быть последовательными", - говорит заявление руководителя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях FIFA и UEFA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА Футбол
NEWS
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"