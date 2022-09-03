Судьи будут жестче наказывать футболистов за симуляции, - УЕФА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте организации.

Так, судьям перед сезоном-2022/23 дали руководство жестче наказывать футболистов за давление на рефери, споры с арбитром, массовые стычки и симуляции.

"Мы не хотим видеть такие вещи в игре и мы полны решимости защитить имидж футбола. Считаем определенные виды поведения на поле и на скамейках запасных неприемлемыми. Когда игрок пытается наказать другого игрока, это несправедливо в отношении футбола. Это нечестное поведение игроков к своим коллегам - плохой пример неуважительного поведения", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что игроки, которые пытаются обмануть судей с помощью симуляции или чрезмерно реагируют на фолы при легком контакте, должны наказываться. Кроме того, арбитры должны применять жесткие санкции в ситуациях, когда игроки пытаются обмануть судей, чтобы те дали игрокам соперника красные или желтые карточки.

"На встречах высокого уровня есть особые, ключевые моменты, изменяющие ход матча, которые могут произойти в секунду. Для судей крайне важно уметь читать игру и понимать дух матча в таких ситуациях - они должны быть готовы реагировать, принимать решения в любой необходимый способ и, самое главное, быть последовательными", - говорит заявление руководителя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.