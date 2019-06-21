Судебную реформу 2014-2019 гг. поддерживает треть украинцев, - опрос

30,7% граждан высказали свою поддержку изменениям в системе правосудия, которые произошли в Украине на протяжении последних 4-х лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и презентованного в пятницу, 21 июня, передает РБК-Украина.

При этом чуть больше половины опрошенных (52,2%) признались, что не следят за изменения в судебной системе, и почти столько же (55%) получают информацию о деятельности судов исключительно из СМИ.

60,6% опрошенных считают позитивными принятые изменения в Конституцию в части правосудия, а 68,3% поддерживают создание нового Верховного суда с нуля.

59% положительно оценили возможность для людей не из системы – адвокатов и ученых претендовать на должности судей, а 59,9% поддержали введение новых правил судебного процесса.

При этом 42,1% опрошенных признали, что судебная реформа находится сейчас на этапе активной реализации, и требует еще ряда важных шагов, таких как реформа адвокатуры (64,9%), реформа правового образования (66,2%), введения единых стандартов правовой профессии (71,5%), реформа прокуратуры (74,4%), реформа органов досудебного следствия (73,2%).

Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет с 7 по 14 февраля 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.