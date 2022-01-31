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Судье райсуда Киева сообщили о подозрении по делу Майдана

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Киев, Понедельник 31 января 2022 19:12
Судье райсуда Киева сообщили о подозрении по делу Майдана Фото: киевскому судье объявили подозрение по делу Майдана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура сообщила о подозрении действующей судье одного из районных судов Киева по делу Майдана. Она подозревается в препятствовании проведению митингов и демонстраций во время событий 2013-2014 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что подозреваемая, находясь на должности судьи, в 2014 году ради запугивания и без доказательств привлекла к административной ответственности участников автоколонны, которая 29 декабря 2013-го проехала от Крещатика до резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича "Межгорье".

Отмечается, что 25 января и 10 февраля 2014 года судья лишила участников автоколонны права на управление транспортными средствами. При этом решение она приняла только на основании рапортов инспекторов ГАИ.

Напомним, 19 января стало известно о смерти одного из присяжных Святошинского районного суда Киева, который участвовал в рассмотрении дела о расстреле активистов Майдана.

Отметим, в ноябре прошлого года в Украине завершили расследование в отношении Януковича и его окружения по делу Майдана.

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