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Судді райсуду Києва повідомили про підозру у справі Майдану

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Києва, Понеділок 31 січня 2022 19:12
Судді райсуду Києва повідомили про підозру у справі Майдану Фото: Київському судді оголосили підозру у справі Майдану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура повідомила про підозру чинній судді одного з районних судів Києва у справі Майдану. Вона підозрюється в перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій під час подій 2013-2014 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що підозрювана, перебуваючи на посаді судді, у 2014 році заради залякування і без доказів притягнула до адміністративної відповідальності учасників автоколони, яка 29 грудня 2013-го проїхала від Хрещатика до резиденції колишнього президента України Віктора Януковича "Межигір'я".

Зазначається, що 25 січня та 10 лютого 2014 року суддя позбавила учасників автоколони права на керування транспортними засобами. При цьому рішення вона прийняла тільки на підставі рапортів інспекторів ДАІ.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо про смерті одного з присяжних Святошинського районного суду Києва, який брав участь у розгляді справи про розстріл активістів Майдану.

Відзначимо, в листопаді минулого року в Україні завершили розслідування щодо Януковича та його оточення у справі Майдану.

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