Судді ВАКС навчились порушувати Конституцію за допомогою НАБУ, - експерт

"НАБУ та САП закривають очі на те, що судді Вищого антикорсуду можуть незаконно збагачуватись та купувати лакшері авто і нерухомість. За це вимагають від них безвідмовної підтримки своїх забаганок", – зазначив Постернак.



Першою, за його словами, під контроль було взято Вищу раду правосуддя.



"Про рішення ВРП в юридичній спільноті ходять легенди. Наприклад, свіжим скандалом стала публічна заява судді Апеляційної палати ВАКС Панкулича. Він на повному серйозні заявив, що "людина, яку розшукують, немає ніяких інших прав, окрім права повернутись і сісти у в’язницю". Тобто лише одним рухом ВАКС показує своє ставлення до Конституції України. На це б мала відреагувати ВРП. Але там лише висловили легке занепокоєння, покаравши трійку суддів за грубе порушення права на захист простим попередженням", – написав експерт.



Він наголосив, що така "м’яка" позиція ВРП для своїх пояснюється просто: її тривалий час контролюють активісти на чолі з Романом Маселком, який кілька місяців тому намагався врятувати екс-голову Верховного Суду Всеволода Князєва, проголосувавши проти його звільнення.



"За дивним збігом обставин, саме Маселко обзавівся нерухомістю за мільйони, які йому дісталися від дідуся-пенсіонера. Саме такі, як Маселко, а не норми права сьогодні визначають порушників серед суддів. Діють за принципом: своїм – окрема думка, конкурентам – закон", – повідомив Постернак.



Він також навів приклад переслідування Другою Дисциплінарною палатою ВРП, яку очолює Маселко, судді Віктора Шкодіна. Головна "провина" останнього, на думку експерта, в тому, що він постійно вказує на промахи НАБУ та САП замість того, щоб виконувати їхні завдання.



За словами експерта, "суміш" з "нових" судових та антикорупційних органів несе загрозливий характер для країни. Наслідком всього цього, пише Постернак, стала атака на інших суддів з боку ВАКС.



"Наприклад, суддя ВАКС Глотов, відомий тим, що розплакася на одному із засідань після відводу, взявся вчити Верховний Суд: на його переконання останній не має жодного права втручатися у справи Вищого антикорсуду. Тобто у ВАКС заручилися підтримкою антикорсиловиків та профактивістів, що заробляють як в останнє в житті та кладуть великий болт на Конституцію і закони", – наголосив експерт.



Він впевнений, що шкода від такого діяльності антикорупційних органів виходить за межі вузькопрофільної теми.



"Кожного разу, як країна просить більше зброї або грошей, нам нагадують про необхідність ефективної боротьби з корупцією. І дуже складно відповісти щось адекватне, коли спеціалізовані органи втрачають береги та займаються вирішення своїх "шкурних" питань. В якийсь момент легше буде ліквідувати їх всіх одним махом, ніж навести лад. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде", – підсумував експерт.



Як повідомлялося, за даними соціологів, судовій владі, до якої належить Вищий антикорупційний суд, не довіряють 72% українців.