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Судді Київської апеляції зняли арешт з активів "Юніграну" попри рішення райсуду

Вівторок 04 лютого 2025 18:20
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Судді Київської апеляції зняли арешт з активів "Юніграну" попри рішення райсуду Фото: судді Київської апеляції зняли арешт з активів "Юніграну" (kas.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Судді Київського апеляційного суду вчергове зняли арешт з активів підсанкційної "Юнігран" попри рішення Печерського райсуду, який наклав обмеження на майно компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судовий реєстр.

Як відомо, Печерський райсуд 16 листопада 2024 року наклав арешт на частину майна та всі рахунки компаній-"дублікатів" "Юніграну".

Всього у кримінальній справі щодо "Юніграну" було проведено 16 обшуків. Згодом Печерський суд Києва наклав арешти на речові докази та суттєву частину активів всіх компаній з орбіти Сергія Шапрана та Ігоря Наумця. Після цього адвокати фігурантів оскаржили рішення першої інстанції в апеляції.

У Київському апеляційному суді станом на сьогодні з понад десятка призначених судових засідань відбулося лише два. Одне з яких – у понеділок, 3 лютого.

Обидва рази справу розглядало одне й те саме тріо суддів – Тетяна Кагановська, Валерій Лашевич і Іван Рибак. У першому випадку вони вивели з-під арешту ТОВ "Юні Стоун Плент", а у другому – зняли арешт з вилученого майна під час обшуку у Шапрана. Озвучена суддями підстава – слідство начебто не надало ухвалу на легалізацію проведення обшуку.

На думку юриста, представника АО "Стратегічна адвокація" Олександра Білика, рішення Київської апеляції про зняття арешту з активів "Юніграну" та Шапрана через відсутність належно оформленої ухвали на легалізацію проведеного обшуку – ілюструє системну проблему в правоохоронній діяльності.

"Дійсно, є ситуації, коли слідчі органи навмисно допускають подібні "процесуальні помилки", які на перший погляд видаються суто технічними, але в перспективі дають суду формальну "шпаринку" для скасування арешту чи навіть закриття справи. Таким чином, ще на стадії слідства створюються передумови для ймовірного "зливу" справи через процесуальні огріхи, що є неприйнятним з точки зору принципів правосуддя та боротьби з економічною злочинністю", – зазначив він.

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