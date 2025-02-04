Судьи Киевской апелляции сняли арест с активов "Юниграна" несмотря на решение райсуда

Судьи Киевского апелляционного суда в очередной раз сняли арест с активов подсанкционной "Юнигран" несмотря на решение Печерского райсуда, который наложил ограничения на имущество компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебный реестр.

Как известно, Печерский райсуд 16 ноября 2024 года наложил арест на часть имущества и все счета компаний-"дубликатов" "Юниграна".

Всего по уголовному делу в отношении "Юниграна" было проведено 16 обысков. Впоследствии Печерский суд Киева наложил аресты на вещественные доказательства и существенную часть активов всех компаний с орбиты Сергея Шапрана и Игоря Наумца. После этого адвокаты фигурантов обжаловали решение первой инстанции в апелляции.

В Киевском апелляционном суде по состоянию на сегодня из более десятка назначенных судебных заседаний состоялось только два. Одно из которых - в понедельник, 3 февраля.

Оба раза дело рассматривало одно и то же трио судей - Татьяна Кагановская, Валерий Лашевич и Иван Рыбак. В первом случае они вывели из-под ареста ООО "Юни Стоун Плент", а во втором - сняли арест с изъятого имущества во время обыска у Шапрана. Озвученное судьями основание - следствие якобы не предоставило постановление на легализацию проведения обыска.

По мнению юриста, представителя АО "Стратегическая адвокация" Александра Билыка, решение Киевской апелляции о снятии ареста с активов "Юниграна" и Шапрана из-за отсутствия должным образом оформленного постановления на легализацию проведенного обыска - иллюстрирует системную проблему в правоохранительной деятельности.

"Действительно, есть ситуации, когда следственные органы намеренно допускают подобные "процессуальные ошибки", которые на первый взгляд кажутся чисто техническими, но в перспективе дают суду формальную "лазейку" для отмены ареста или даже закрытия дела. Таким образом, еще на стадии следствия создаются предпосылки для вероятного "слива" дела из-за процессуальных огрехов, что неприемлемо с точки зрения принципов правосудия и борьбы с экономической преступностью", - отметил он.