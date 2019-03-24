В Судане при взрыве погибли 10 детей

Не менее 10 детей погибли в результате взрыва в городе Омдурмане (Судан). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

По данным телеканала Al-Arabiya, инцидент произошел из-за разрыва ручной гранаты

Отмечается также, что район происшествия оцеплен полицией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Судане неизвестный напал с ножом на мечеть, в результате жертвами стали три человека, еще несколько получили ранения.

Так, инцидент произошел в одной из мечетей штата Касала в приграничном районе Эритреи. Нападение произошло во время вечерней молитвы. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, личность нападавшего также не установлена.

РБК-Украина писало, что что по меньшей мере пять человек погибли, еще 67 получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в Судане.

Взрыв произошел на складе боеприпасов в городе Ньяла. По словам представителя армии Судана, причиной взрыва стал "инцидент с электричеством" и сейчас "предпринимаются усилия для борьбы с огнем". Очевидцы сообщили, что взрыв посеял панику среди местных жителей, часть из них покинули свои дома.