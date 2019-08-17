В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Представители переходного военного совета Судана и ключевая оппозиционная сила страны альянс "За свободу и перемены" подписали окончательный вариант проекта политического соглашения о переходном периоде, в котором детально зафиксированы основные положения политического устройства страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, одновременно с соглашением о переходном периоде была подписана конституционная декларация.

Документ, согласованный и парафированный сторонами 3 августа, определяет основные принципы переходного периода в стране и является основной законодательной базой для постепенной передачи власти от военных гражданским силам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военный совет и гражданская оппозиция в Судане достигли договоренностей о переходном периоде после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира и формировании временного правительственного совета. Стороны согласились на трехлетний срок переходного периода.

Как известно, протесты в Судане начались из-за того, что министр обороны Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к военному совету и о задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии бывшего президента под стражу.