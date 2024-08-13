Суд зобов’язав "Укрзалізницю" скасувати підвищення залізничних тарифів

Київський окружний адміністративний суд визнав нечинним наказ Міністерства інфраструктури від 2021 року №586 "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Ще дві подібні справи розглядаються іншими судами адміністративної юрисдикції.

Зазначається, що залізничний монополіст лишився незадоволеним таким рішенням. У компанії заявили, що вважають рішення "безпідставним та необґрунтованим, адже суд під час розгляду справи вийшов за межі своїх повноважень та оцінював доцільність зміни вартості тарифів, а не відповідність такого рішення органу державної влади законодавчим актам".

Раніше представники бізнесу неодноразово заявляли, що УЗ необхідно зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період. В об’єднанні "Укрметалургпром" в свою чергу заявляли, що підвищення тарифів на залізничні перевезення серйозно вдарить по промисловості.

Нагадаємо, у 2021 році було прийнято рішення про підвищення тарифів у два етапи. Перший - у серпні 2021 року, тоді на 25,9% зросли тарифи на перевезення позакласних вантажів, на 8% - на перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних класів та на майже 51,8% - тариф на порожній пробіг вагонів з-під вантажів 1-го тарифного класу. А вже з 1 січня 2022 року для вантажів 1-го тарифного класу тариф збільшився на 20,4%, а для 2-го класу - на 6,5%.