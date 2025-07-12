Суд зобов’язав "Краяни" сплатити СЗРУ понад 160 тис. грн штрафу: деталі справи

Суть справи

За матеріалами справи, у серпні 2024 року СЗРУ уклало договір із "Краяни" на суму майже 600 тисяч гривень щодо постачання ключів активації алгоритму шифрування AES-256 для радіостанцій "Motorola".

Проте під час перевірки виявилось, що запропоновані ключі не відображаються на серверах Motorola Solutions, що викликало сумніви у їхній легальності та безпеці використання для захищеного зв’язку.

ТОВ "Краяни" наполягало, що жодних вимог щодо офіційної ліцензії в технічній документації не було, а відмова СЗРУ приймати продукт є "недобросовісною поведінкою". Проте суди двох інстанцій встановили, що товариство не надало підтверджень легальності програмного забезпечення та своєчасно не виконало умов договору.

Думка юриста

З словами юриста Клима Братківського, використання неліцензійного ПЗ у стратегічно важливих органах створює ризики для національної безпеки.

"Це рішення є важливим сигналом для учасників тендерів. Якщо покупець купує ліцензії на продукти, то вони мають бути оригінальними, а не підробленими", - додав він.

У результаті суд зобов’язав "Краяни" сплатити СЗРУ понад 160 тис. грн штрафу та пені за порушення строків і умов контракту.

Навіщо потрібна ліцензія AES 256?

AES 256 - це міжнародний стандарт шифрування (Advanced Encryption Standard) з 256-бітним ключем, який забезпечує потужний захист голосових і даних трансфляцій.

Ліцензія видається виробником для контролю доступу до такого шифрування. Без справжньої ліцензії та підтвердженого шифру (що можна перевірити на серверах Motorola) існує загроза витоку розвідувальної інформації.