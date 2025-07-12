Суд зобов’язав "Краяни" сплатити СЗРУ понад 160 тис. грн штрафу: деталі справи

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про стягнення з ТОВ "Краяни" понад 160 тисяч гривень штрафних санкцій на користь Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ). Причиною стали порушення умов контракту на постачання програмного забезпечення для радіостанцій Motorola, яке не мало підтвердження офіційної ліцензії від виробника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Суть справи

За матеріалами справи, у серпні 2024 року СЗРУ уклало договір із "Краяни" на суму майже 600 тисяч гривень щодо постачання ключів активації алгоритму шифрування AES-256 для радіостанцій "Motorola".

Проте під час перевірки виявилось, що запропоновані ключі не відображаються на серверах Motorola Solutions, що викликало сумніви у їхній легальності та безпеці використання для захищеного зв’язку.

ТОВ "Краяни" наполягало, що жодних вимог щодо офіційної ліцензії в технічній документації не було, а відмова СЗРУ приймати продукт є "недобросовісною поведінкою". Проте суди двох інстанцій встановили, що товариство не надало підтверджень легальності програмного забезпечення та своєчасно не виконало умов договору.

Думка юриста

З словами юриста Клима Братківського, використання неліцензійного ПЗ у стратегічно важливих органах створює ризики для національної безпеки.

"Це рішення є важливим сигналом для учасників тендерів. Якщо покупець купує ліцензії на продукти, то вони мають бути оригінальними, а не підробленими", - додав він.

У результаті суд зобов’язав "Краяни" сплатити СЗРУ понад 160 тис. грн штрафу та пені за порушення строків і умов контракту.

Навіщо потрібна ліцензія AES 256?

AES 256 - це міжнародний стандарт шифрування (Advanced Encryption Standard) з 256-бітним ключем, який забезпечує потужний захист голосових і даних трансфляцій.

Ліцензія видається виробником для контролю доступу до такого шифрування. Без справжньої ліцензії та підтвердженого шифру (що можна перевірити на серверах Motorola) існує загроза витоку розвідувальної інформації.