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Суд обязал "Краяны" уплатить СЗРУ более 160 тыс. грн штрафа: детали дела

Украина, Суббота 12 июля 2025 16:44
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Суд обязал "Краяны" уплатить СЗРУ более 160 тыс. грн штрафа: детали дела Фото: суд обязал "Краяны" уплатить СЗРУ более 160 тыс. грн штрафа (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО "Краяны" более 160 тысяч гривен штрафных санкций в пользу Службы внешней разведки Украины (СВРУ). Причиной стали нарушения условий контракта на поставку программного обеспечения для радиостанций Motorola, которое не имело подтверждения официальной лицензии от производителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суть дела

По материалам дела, в августе 2024 года СВРУ заключило договор с "Краяны" на сумму почти 600 тысяч гривен по поставке ключей активации алгоритма шифрования AES-256 для радиостанций "Motorola".

Однако во время проверки оказалось, что предложенные ключи не отображаются на серверах Motorola Solutions, что вызвало сомнения в их легальности и безопасности использования для защищенной связи.

ООО "Краяны" настаивало, что никаких требований по официальной лицензии в технической документации не было, а отказ СЗРУ принимать продукт является "недобросовестным поведением". Однако суды двух инстанций установили, что общество не предоставило подтверждений легальности программного обеспечения и своевременно не выполнило условий договора.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, использование нелицензионного ПО в стратегически важных органах создает риски для национальной безопасности.

"Это решение является важным сигналом для участников тендеров. Если покупатель покупает лицензии на продукты, то они должны быть оригинальными, а не поддельными", - добавил он.

В результате суд обязал "Краяны" уплатить СВРУ более 160 тыс. грн штрафа и пени за нарушение сроков и условий контракта.

Зачем нужна лицензия AES 256?

AES 256 - это международный стандарт шифрования (Advanced Encryption Standard) с 256-битным ключом, который обеспечивает мощную защиту голосовых и данных трансфляций.

Лицензия выдается производителем для контроля доступа к такому шифрованию. Без настоящей лицензии и подтвержденного шифра (что можно проверить на серверах Motorola) существует угроза утечки разведывательной информации.

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