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Суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка

Фото: суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка (freepik.com)
Автор: Олександр Мороз

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальну справу щодо адвоката Петра Порошенка, Ігоря Голованя, з метою розслідування його дій, пов’язаних з можливим уникненням служби в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Закон і бізнес".

Суд зобов’язав посадовців ДБР внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката О.В. Ісаєвської від 6 серпня 2024 року. 

У своїй скарзі адвокат Ісаєвська зазначила, що за наявними даними, ВЛК у Києві визнала Голованя непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку через наявність захворювань. 

Водночас, за словами адвоката, відповідних захворювань у Голованя насправді немає, а рішення ВЛК було ухвалено на підставі сфальсифікованих документів. Це, на думку Ісаєвської, було зроблено з метою забезпечення ухилення Голованя від виконання військового обов’язку під час воєнного стану. 

Також Ісаєвська стверджує, що схожим чином намагаються уникнути служби в армії і найближчі родичі адвоката Порошенка. Адвокат повідомила про ці правопорушення до ДБР, але, оскільки справу не було відкрито одразу, вона звернулася зі скаргою до суду.

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Петро ПорошенкоВЛКДБР