Суд запретил продажу украинской "дочки" российского госбанка с аукциона

Окружной административный суд города Киева запретил фондовой бирже ПФТС проводить аукцион по продаже пакета акций ПАО "Проминвестбанк". Об этом говорится в решении от 11 февраля 2020 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщало РБК-Украина, пакет акций ПАО "Проминвестбанк" в размере 99,7726% был выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС 11 февраля 2020 года. Начальная стоимость пакета - 266 млн грн, что в два раза ниже, чем при предыдущей попытке продать банк в 2019 году (532 млн грн).

В 2019 году пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% был выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС, однако продажа не состоялась. Акции банка продавались по решению суда в пользу группы "Приват" в качестве компенсации за активы в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".