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Суд запретил партию "Социалисты" из списка СНБО

Фото: Восьмой апелляционный административный суд во Львове (chesno.org)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 июня, Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил партию "Социалисты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице суда в Facebook.

"Информируем о том, что судом частично удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Социалисты", - говорится в нем.

Так, согласно решению суда, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

"В удовлетворении остальных исковых требований - отказано", - добавили в пресс-службе судебного учреждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о приостановлении деятельности ОПЗЖ и ряда других партий. В этот список вошли: "Оппозиционная платформа - за життя", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Кроме того, в Украине запретили деятельность партии "Оппоблок". Подробнее - в материале РБК-Украина.

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