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Суд запретил облгазам передавать в Минфин данные о семье и имуществе 13 млн потребителей газа

Новости » Энергетика    04.12.2018 - 15:04
Суд запретил облгазам передавать в Минфин данные о семье и имуществе 13 млн потребителей газа
Иллюстративное фото (gazUA-104.ua)

Конституционный суд запретил Минфину получать персональные данные граждан для проведения верификации субсидий, поскольку это противоречит Конституции Украины

Окружной административный суд города Киева приостановил действие отдельных пунктов постановления Кабмина о ПСО от 19 октября 2018 года № 867. Эти пункты предусматривали передачу Министерству финансов личных данных потребителей газа без предоставления на это согласия самих потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Окружной административный суд города Киева приостановил часть положений постановления Кабмина. Соответствующее постановление суда приостанавливает действие требований, касающихся передачи личных данных потребителей третьим лицам. По мнению судей, Кабмин на смог опровергнуть нарушение Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

В тексте постановления также говорится, что предоставление органам исполнительной власти неограниченных полномочий являются несовместимыми с принципом верховенства права. Они должны быть ограничены гарантиями невмешательства в права личности. Судьи ссылаются на судебную практику Европейского суда по правам человека, в частности, решения по делам "Котий против Украины" и "Зосимов против Украины".

11 октября 2018 года Конституционный суд запретил Минфину получать персональные данные граждан для проведения верификации субсидий, поскольку это противоречит Конституции Украины.

Как напомнили в пресс-службе, 30 ноября 2018 года Окружной административный суд города Киева приостановил действие Постановления Кабмина "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" от 19 октября 2018 года № 867. Ею предусматривалось разглашение личных данных потребителей без их согласия. В данном процессе не оспариваются те части постановления, которые касаются цены на газ и не затрагивают договоренностей с МВФ.

Суд запретил облгазам передавать в Минфин данные о семье и имуществе 13 млн потребителей газа

Также в пресс-службе сообщили, что с перечнем персональных данных, подлежащих передачи можно ознакомиться в проекте Порядка обмена информацией на сайте Минфина.

"Львовгаз Сбыт" прокомментировал запрет разглашать данные потребителей
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