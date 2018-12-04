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Суд заборонив облгазам передавати в Мінфін дані про сім’ю та майно 13 млн споживачів газу

Новини » Енергетика    04.12.2018 - 15:04
Суд заборонив облгазам передавати в Мінфін дані про сім’ю та майно 13 млн споживачів газу
Ілюстративне фото (gazUA-104.ua)

Конституційний суд заборонив Мінфіну отримувати персональні дані громадян для проведення верифікації субсидій, оскільки це суперечить Конституції України

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію окремих пунктів постанови Кабміну про ПСО від 19 жовтня 2018 року № 867. Ці пункти передбачали передачу Міністерству фінансів особистих даних споживачів газу без надання на це згоди самих споживачів. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив частину положень постанови Кабміну. Відповідна ухвала суду призупиняє дію вимог, що стосуються передачі особистих даних споживачів третім особам. На думку суддів, Кабмін на зміг спростувати порушення Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В тексті ухвали також йдеться, що надання органам виконавчої влади необмежених повноважень є несумісними з принципом верховенства права. Вони повинні бути обмежені гарантіями невтручання в права особи. Судді посилаються на судову практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справах "Котій проти України" та "Зосимов проти України".

11 жовтня 2018 року Конституційний суд заборонив Мінфіну отримувати персональні дані громадян для проведення верифікації субсидій, оскільки це суперечить Конституції України.

Як нагадали у прес-службі, 30 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію частини Постанови Кабміну "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" від 19 жовтня 2018 року № 867. Нею передбачалось розголошення особистих даних споживачів без надання їх згоди. В даному процесі не оскаржуються ті частини постанови, які стосуються ціни на газ і не зачіпають домовленостей з МВФ.

Суд заборонив облгазам передавати в Мінфін дані про сім’ю та майно 13 млн споживачів газу

Також у прес-службі повідомили, що з переліком особистих даних, що підлягають передачі можна ознайомитись в проекті Порядку обміну інформацією на сайті Мінфіну.

"Львівгаз Збут" прокоментував заборону розголошувати дані споживачів
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