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Суд запретил еще одну пророссийскую партию в Украине

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Львов, Вторник 12 июля 2022 12:30
Суд запретил еще одну пророссийскую партию в Украине Фото: Суд запретил еще одну пророссийскую партию в Украине (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Рабочей партии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение суда в Facebook.

"12 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/9489/19 о запрете Рабочей партии Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины.

Все имущество, денежные средства и другие активы партии переданы в собственность государства.

Напомним, Восьмой апелляционный административный суд ранее запретил еще ряд пророссийских политических партий.

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