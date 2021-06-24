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Суд Запорожья приговорил к тюрьме "вора в законе" из списка СНБО

Автор: РБК-Украина

Орджоникидзевский районный суд города Запорожья приговорил к трем годам лишения свободы "вора в законе" по прозвищу Принц. Он включен в санкционный список СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook.

Представитель верхушки криминального мира из санкционного списка СНБО признан виновным в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

"Рассмотрев материалы уголовного производства по существу и выслушав доводы правоохранителей, суд признал "вора в законе" виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом оружия", - говорится в сообщении.

26 мая этого года суд принял решение о взятии "Принца" под стражу сроком на 60 суток.

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СНБОСудвор в законе