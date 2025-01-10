Суд залишив під вартою власника онлайн-казино PIN-UP Зотька

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Суд постановив тримати підприємця під вартою на період досудового розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення за підсумками судового засідання.

Рішення було ухвалено, попри готовність деяких військових, у тому числі героїв України, взяти його на поруки.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялось, що правоохоронці затримали власника онлайн-казино PIN-UP. Його підозрюють у відмиванні російських грошей.

В ДБР зазначили, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн гривень у статутний капітал компанії, а також досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ - реальними власниками цього онлайн-казино.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри Зотько, директору, власнику торгової марки та керівнику КРАІЛ.

Водночас за словами адвокатів Зотька, звинувачення ґрунтуються на припущеннях, а його компанія є "незалежною українською юридичною особою, яка працює виключно в рамках закону, й з моменту початку війни сплатила до бюджету України понад 1,338 млрд гривень податків". Своєю чергою, кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, яка є партнером бізнесу Зотька, належить громадянці України та не має жодного зв’язку з російськими структурами.

Варто також зазначити, що справу проти Зотька розглядають за статтею 111-2 ККУ ("Сприяння державі-агресору"), яка була введена у квітні 2022 року. При цьому слідство стверджує, що підготовка до злочину тривала ще з 2021 року.

Захист наголошує, що стаття 111-2 підслідна СБУ, проте розслідування ведуть інші правоохоронні органи, що може свідчити про процесуальні порушення.

Адвокати захисту планують оскаржувати це рішення та домогтися зміни запобіжного заходу.

Детальніше про справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.