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Суд залишив під вартою колишнього власника "Мотор Січі" Богуслаєва

Україна, Вівторок 11 червня 2024 14:07
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Суд залишив під вартою колишнього власника "Мотор Січі" Богуслаєва Фото: В'ячеслав Богуслаєв (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Київській апеляційний суд залишив під вартою до 19 липня без права на заставу колишнього власника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними джерел у правоохоронних органах, також під вартою залишили колишнього начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олега Дзюбу.

Кримінальна справа Богуслаєва

Колишнього власника"Мотор Січі" звинувачують у незаконних каналах постачання оптових партій українських двигунів і запчастин до Росії.

Богуслаєву оголосили звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує тюремний термін до 15 років. Він перебуває під арештом без можливості внесення застави.

Детальніше про те, хто такий Богуслаєв і які докази його злочинної діяльності має СБУ, - в матеріалі РБК-Україна.

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Мотор Січ
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