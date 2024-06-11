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Суд оставил под стражей бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева

Украина, Вторник 11 июня 2024 14:07
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Суд оставил под стражей бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева Фото: Вячеслав Богуслаев (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 19 июля без права на залог бывшего владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным источников в правоохранительных органах, также под стражей был оставлен бывший начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олег Дзюба.

Уголовное дело Богуслаева

Бывший владелец "Мотор Сичи" обвиняется в незаконных каналах поставки оптовых партий украинских двигателей и запчастей в Россию.

Богуслаеву объявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит тюремный срок до 15 лет. Он находится под арестом без возможности внесения залога.

Детальнее о том, кто такой Богуслаев и какие доказательства его преступной деятельности имеет СБУ, - в материале РБК-Украина .

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Мотор Сич
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