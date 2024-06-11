Суд оставил под стражей бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева
Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 19 июля без права на залог бывшего владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным источников в правоохранительных органах, также под стражей был оставлен бывший начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олег Дзюба.
Уголовное дело Богуслаева
Бывший владелец "Мотор Сичи" обвиняется в незаконных каналах поставки оптовых партий украинских двигателей и запчастей в Россию.
Богуслаеву объявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит тюремный срок до 15 лет. Он находится под арестом без возможности внесения залога.
Детальнее о том, кто такой Богуслаев и какие доказательства его преступной деятельности имеет СБУ, - в материале РБК-Украина .