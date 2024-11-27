Суд заборонив УПЦ користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові

У вівторок, 26 листопада Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду відхилив позов Чернігівської єпархії Української православної церкви (УПЦ) щодо права користування Спасо-Преображенським собором XI століття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство культури і стратегічних комунікацій .

Провадження у справі тривало понад півтора року й охопило розгляд у різних судових інстанціях. Остаточне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій про необхідність дотримання чинного законодавства України.

Собор залишатиметься у розпорядженні заповідника, який є його законним користувачем.

Зазначимо, Спасо-Преображенський собор у Чернігові – один із найдавніших храмів України, зведений у XI столітті. Він є пам’яткою архітектури княжої доби та символом давньоруського зодчества. Собор зберіг унікальні фрески XI–XII століть, а також залишки стародавніх мозаїк. Він був усипальницею чернігівських князів, зокрема засновника міста князя Мстислава.