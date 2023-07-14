Суд заарештував митрополита Павла

За її словами, суд прийняв рішення змінити запобіжний захід митрополиту Павлу з домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня.

Також йому надали можливість внести заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Як зазначав прокурор під час судового засідання, митрополит Павло порушив покладені на нього зобов'язання, оскільки він спілкувався з одним з свідків у його справі.

Справа митрополита Павла

Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправдання збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ). Українські правоохоронці провели обшуки у будинку екс-намісника Лаври.

Пізніше суд вирішив помістити митрополита Павла під домашній арешт, а також визначив для нього низку зобов'язань, зокрема, носіння електронного браслета.

Йому вже кілька разів продовжували запобіжний захід, востаннє - до 31 серпня.

При цьому вчора СБУ вручила екс-наміснику Лаври нову підозру, оскільки він заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію РФ проти нашої країни "громадянським конфліктом".