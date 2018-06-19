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Суд взял под стражу юношу, который напал с ножом на ребенка

НовостиОбщество    19.06.2018 - 16:26
Иллюстративное фото: наручники (court.gov.ua)
Иллюстративное фото: наручники (court.gov.ua)

Юноша напал на ребенка в подъезде и нанес удары по туловищу

Следственным судьей Хмельницкого городского районного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей местного жителя, который напал с ножом на малолетнего ребенка. Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".

"Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей жителю города Хмельницкий, 1999 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15, п. 2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины ( покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка)", - говорится в сообщении.

Так, юноша подозревается в том, что находясь в подъезде одного из домов с ножом напал на малолетнего ребенка, нанося ему удары по туловищу, однако "не смог совершить всех действий для доведения преступления до конца", поскольку этому помешала мать ребенка.

В судебном заседании подозреваемый сообщил, что обстоятельств изложенных в сообщении о подозрении не помнит.

Кроме того, судом также назначено проведение судебной психологическо - психиатрической экспертизы на предмет выяснения психического состояния подозреваемого.

Напомним, что вчера в Харькове на улице Драгомировской вчера, 17 июня, 42-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего ребенка.

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Теги публикации: Хмельницкая область, дети, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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