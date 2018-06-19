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Суд взяв під варту юнака, який напав з ножем на дитину

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 16:26
Іллюстративне фото: наручники (court.gov.ua)
Іллюстративне фото: наручники (court.gov.ua)

Юнак напав на дитину у під'їзді та завдав ударів по тулубу

Слідчим суддею Хмельницького міського районного суду було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою місцевого жителя, який напав з ножем на малолітню дитину. Про це повідомляє сайт "Судова влада України".

"Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жителю міста  Хмельницький, 1999 року народження, який підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, п. 2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України ( замах на умисне вбивство малолітньої дитини)", - йдеться у повідомленні.

Так, юнак підозрюється в тому, що перебуваючи в під’їзді одного з будинків  з ножем напав на малолітню дитину, завдаючи їй ударів по тулубу, однак "не зміг вчинити усіх дій для доведення злочину до кінця", оскільки цьому перешкодила мати дитини.

У судовому засіданні підозрюваний повідомив, що обставин викладених у  повідомленні про підозру не пам’ятає.

Крім того, судом також  призначено проведення  судової психологічно - психіатричної експертизи на предмет з’ясування психічного стану підозрюваного.

Нагадаємо, що вчора у Харкові на вулиці Драгомирівська вчора, 17 червня, 42-річний водій мікроавтобуса збив семирічну дитину.

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Теги публікації: Хмельницкая область, дети, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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